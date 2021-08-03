РИАМО - 3 авг. Электробусы демонстрируют хорошую финансовую окупаемость, а также не загрязняют окружающую среду выбросами углекислого газа, сообщил заместитель начальника энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков.

«Наши электробусы закупаются на контракте жизненного цикла. На протяжении 15 лет полное техническое обслуживание производит сервисная компания. Мы платим только за пройденные километры, если машина выходит из строя, с ней что-то не в порядке, то она полностью восстанавливается за счет сервисной компании», — сказал Бурлаков в эфире телеканала «Москва 24».

Он пояснил, если рассматривать результаты использования электробусов в течение 15 лет, становится понятно, что они окупаются. Также, замена 1 дизельного автобуса предотвращает выброс в атмосферу более 60 тыс. тонн углекислого газа в год.​