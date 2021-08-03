РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Пятно масляной пленки площадью 20 кв. м локализовали на реке Москве в районе микрорайона Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

На поверхности реки Москвы в районе Павшинской поймы силами отдела ГОиЧС МБУ «КГС» локализовано пятно масляной пленки.

Протяженность поставленных боновых заграждений составляет 30 м, использовано 100 кг абсорбента.

Прорабатываются две версии источника загрязнения. Обследование акватории реки продолжится.