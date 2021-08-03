РИАМО - 3 авг. Во время грозы 2 августа в антенную часть Останкинской башни в столице попало 9 разрядов молнии. В среднем в год башня принимает до 50-60 ударов, сообщается на странице башни в Instagram.

По всей высоте конструкции размещены метеодатчики. Они регистрируют на порывы ветра и даже предупреждают о грозе.

В музее останкинской башни можно узнать, не вредят ли молнии конструкции, увидеть данные на специальные модулях, сообщающих об отклонении шпиля, изменении температуры воздуха и дождя.

А еще метеоробот дает полный и точный прогноз погоды.