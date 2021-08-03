РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Безработную женщину из Узбекистана заключили под стражу в Подольске, ее подозревают в ранении мужчины ножом в живот, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Сергей Дзотцоев.

Безработная гражданка Республики Узбекистан 2000 года рождения 14 июля в 04:36 ударила ножом в живот мужчину. В этот момент она находилась с ним в квартире. Иностранка не замужем, имеет на иждивении ребенка, ранее не была судима.

Женщина совершила умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В тот же день ее задержали и предъявили обвинение в совершении преступления. Возбудили уголовное дело.

16 июля Подольский городской суд с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по городскому округу удовлетворил и гражданку заключили под стражу.

Надзор за уголовным делом обеспечивает Подольская городская прокуратура.