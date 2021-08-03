РИАМО - 3 авг. На 165 км ЦКАД в Раменском округе грузовик съехал с дороги, в результате аварии водитель погиб, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.



«В 15:05 на 165 км ЦКАД грузовик Volvo с полуприцепом съехал с дороги и опрокинулся. В результате инцидента водитель грузовика погиб», - сказали в пресс-службе.



Причины данного ДТП устанавливаются. На месте аварии еще работают сотрудники ДПС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что грузовик упал с эстакады.