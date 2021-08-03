РИАМО - 3 авг. Столица России является лидером в мире количеству и выпуску на маршруты электробусов, сообщил замначальника энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков.

«Москва, как один из лидеров в сфере городского пассажирского транспорта, не могла не уделять внимание современным трендам, особенно в экологии. В 2018 году мы запустили первый электробус с площадки ВДНХ. К концу года их стало 45, а в 2019 году в Москву пришел 300-й электробус, тем самым поместив (столицу РФ - ред.) на первое место среди городов Европы, Америки», — сказал Бурлаков в эфире телеканала «Москва 24».

Он уточнил, что к концу этого года планируется нарастить количество электробусов до 1 тыс., а до 2030 года заменить весь общественный транспорт на экологически чистый.

По его словам, на сегодняшний день свыше 7,5 тыс. транспортных средств перевозят пассажиров по 750 столичным маршрутам, из них более 650 – электробусы.

Бурлаков добавил, что «Мосгортранс» уделяет большое внимание обновлению подвижного состава. Благодаря этому в мегаполисе самый молодой автопарк в Европе.​

«Аккумуляторные батареи (электробусов - ред.) оборудованы системой термостатирования, которая поддерживает в ячейках необходимую температуру в независимости от окружающей среды. Когда на улице холодно, система термостатирования подогревает эти ячейки, а когда жарко - охлаждает», — отметил замначальника энергетических и инновационных проектов «Мосгортранса».

Он пояснил, что даже в самые суровые морозы, когда электробус простоял на морозе несколько часов, не было проблем с его использованием и батарея не была разряжена.​

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