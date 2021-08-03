РИАМО - 3 авг. Впервые за 15 лет площадь посевов пшеницы в Подмосковье превысила 100 тыс. га, а в 2020 году урожай зерновых и зернобобовых был для региона рекордным, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Несмотря на то, что минувшая весна была дождливой, а и лето засушливым, аграрии ожидают, что урожай также будет достойным.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Серебряных Прудах проверил, как идет уборочная кампания на землях, введенных в сельхозоборот. За рулем комбайна глава региона вместе с рабочими собрал часть урожая зерновых на поле предприятия ООО «Юг Подмосковья».
«Юг Подмосковья» - в пятерке передовых хозяйств Московской области по зерновым, которые обеспечивают почти половину общего объема продукции. Предприятие основали на базе совхоза «Южный», выращивают зерновые и зернобобовые культуры: озимую и яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, рапс и подсолнечник.
При поддержке регионального правительства посевные площади увеличили от 2 тыс. до 9 тыс. га, расширили парк техники: приобрели 11 комбайнов, 3 трактора, посевную и почвообрабатывающую технику. Сейчас здесь работает 60 человек - все местные жители.
В Серебряных Прудах через 2 года начнет работать крупнейший в Подмосковье элеватор комбикормового завода «СПК Машкино». Первую очередь планируют запустить через 8 месяцев. Единовременно можно хранить 20 тыс. тонн, мощность подработки зерна - 50 тонн в час.
«В Московской области работают грамотные специалисты в аграрном бизнесе, и это дает результат. Наша задача – поддержать все то доброе, что они делают. Для нас это имеет принципиально важное значение», - отметил Воробьев.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии