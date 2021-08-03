РИАМО - 3 авг. Впервые за 15 лет площадь посевов пшеницы в Подмосковье превысила 100 тыс. га, а в 2020 году урожай зерновых и зернобобовых был для региона рекордным, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Несмотря на то, что минувшая весна была дождливой, а и лето засушливым, аграрии ожидают, что урожай также будет достойным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Серебряных Прудах проверил, как идет уборочная кампания на землях, введенных в сельхозоборот. За рулем комбайна глава региона вместе с рабочими собрал часть урожая зерновых на поле предприятия ООО «Юг Подмосковья».

«В Серебряных Прудах сейчас каждый клочок земли работает - все распахано, хороший урожай, началась активная уборка. Наши аграрии – молодцы. По хлебу и сыру мы первые, по закрытым грунтам с/х товаропроизводители тоже радуют – реализуются новые проекты, большие инвестиции. Это очень важно - продовольственная безопасность, рабочие места, экономика», - подчеркнул Воробьев.

«Юг Подмосковья» - в пятерке передовых хозяйств Московской области по зерновым, которые обеспечивают почти половину общего объема продукции. Предприятие основали на базе совхоза «Южный», выращивают зерновые и зернобобовые культуры: озимую и яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, рапс и подсолнечник.

При поддержке регионального правительства посевные площади увеличили от 2 тыс. до 9 тыс. га, расширили парк техники: приобрели 11 комбайнов, 3 трактора, посевную и почвообрабатывающую технику. Сейчас здесь работает 60 человек - все местные жители.

«Я здесь с 2015 года. Парк обновляется, в этом году получили комбайны, люди приходят работать. Зарплата хорошая, платят вовремя. Я приехал из Луганской области, получил гражданство. Нам очень нравится здесь – у меня двое детей, взяли кредит и купили квартиру», - рассказал механизатор Евгений Шмаглюк.

В Серебряных Прудах через 2 года начнет работать крупнейший в Подмосковье элеватор комбикормового завода «СПК Машкино». Первую очередь планируют запустить через 8 месяцев. Единовременно можно хранить 20 тыс. тонн, мощность подработки зерна - 50 тонн в час.

«В Московской области работают грамотные специалисты в аграрном бизнесе, и это дает результат. Наша задача – поддержать все то доброе, что они делают. Для нас это имеет принципиально важное значение», - отметил Воробьев.