РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» рассказали ученикам одной из автошкол городского округа о последствиях нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Госавтоинспекторы также провели мероприятия и на автозаправочных станциях муниципалитета.

В ходе беседы полицейские рассказали, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений. Горожанам напомнили и об административной и уголовной ответственности, к которой могут быть привлечены водители, нарушающие правила дорожного движения.

Автоинспекторы пожелали всем быть внимательными на дороге и не оставаться безучастными к фактам управления машиной в состоянии опьянения, необходимо проинформировать правоохранительные органы.

В завершении акции участникам были вручены тематические памятки.