РИАМО - 3 авг. Функционирование наземного транспорта Москвы и сферу перевозок пассажиров обеспечивает порядка 26 тыс. человек, из них свыше 13 тыс. водителей, сообщил заместитель начальника энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков.

«В ГУП «Мосгортранс» работает 26 тыс. человек, из них более 13 тыс. – это водители, которые <...> перевозят пассажиров», — сказал Бурлаков в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, на 750 маршрутах компании работает около 7,5 тыс. единиц техники, из них 650 - электробусы.

Он уточнил, что услугами «Мосгортранса» ежедневно пользуется около 2,5 млн москвичей и гостей столицы.