РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Прокуратура подмосковного Подольска выявила нарушения в деятельности агентства недвижимости ООО «Семь высоток», сообщила помощник городского прокурора Диана Артюшенко.

Подольская городская прокуратура провела проверку информации об отмывании доходов в ООО «Семь высоток». Так, было установлено, что согласно ЕГРЮЛ, данная организация осуществляет деятельность агентства недвижимости, то есть за вознаграждение или на договорной основе. Однако в нарушение требований федерального законодательства на учет в Росфинмониторинг агентство на учет не поставлено, правила внутреннего контроля гендиректором не разрабатывались и не утверждались, должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено, идентификацию бенефициарных владельцев клиентов общество не проводит.

Вопреки императивным требованиям законодательства проверка среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, общество не проводило, и о результатах такой проверки Росфинмониторинг не информировало. По результатам рассмотрения материалов, представленных городской прокуратурой, ООО «Семь высоток» и гендиректор были привлечены к ответственности в виде предупреждения.