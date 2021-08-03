РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Сотрудника компании-перевозчика ООО «Глобал» оштрафовали на 50 тысяч рублей за несвоевременную разработку паспортов безопасности и обследования маршрутных автобусов, сообщила помощник городского прокурора, юрист 3-го класса Диана Артюшенко.

Подольская городская прокуратура проверила соблюдение ООО «Глобал» требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности и транспортной безопасности. Компании на праве собственности принадлежит 13 единиц транспортных средств для перевозки пассажиров. В основном она обслуживает маршруты от гипермаркета «Глобус» в разные районы округа.

Установлено, что перевозчик не обеспечил разработку, утверждение, и, как следствие, не направил в Федеральное дорожное агентство паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортных средств в соответствии с положениями частей 1.3 - 1.5 статьи 9 Федерального закона «О транспортной безопасности». Обследование транспортных средств не провели и не обеспечили меры против угроз совершения актов незаконного вмешательства.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ субъекты транспортной инфраструктуры обязаны были разработать и утвердить паспорта обеспечения безопасности транспортных средств в срок до 22 декабря 2020 года.

На основании протокола антитеррористической комиссии Подольска на ООО «Глобал» возлагалась обязанность устранить нарушения в срок до 1 июня. Но перевозчик договор на разработку паспортов безопасности и проведение обследования транспортных средств заключил лишь после направления надзорным ведомством 11 июня в адрес генерального директора ООО «Глобал» представления.

По данному факту городской прокуратурой вынесено постановление о привлечении должностного лица-специалиста по безопасности дорожного движения ООО «Глобал» к административной ответственности по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы, мировой судья Подольского судебного района привлек должностное лицо к ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.