РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В регионе стартовал конкурс «Узнай Подмосковье с Википедией», его участникам из Люберец предложили написать статьи в несколько разделов интернет-энциклопедии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель конкурса – разнообразить и сделать доступной информацию о Московской области в русскоязычном разделе интернет-энциклопедии «Википедия». К участию приглашаются только зарегистрированные пользователи, которые могут написать статьи в трех предложенных номинациях. Участники могут попробовать свои силы в следующих номинациях: «Достопримечательности», «СМИ Московской области» и «Битва под Москвой».

При подведении итогов учитываются количество и качество работ. На призовые места могут претендовать участники, написавшие не менее 7 удовлетворяющих требованиям статей.

Прием конкурсных работ проводится по 15 сентября. Итоги будут подведены до 1 октября. Победителей и призеров определят в каждой из трех номинаций и в срок до 31 октября вручат денежные призы.