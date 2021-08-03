РИАМО - 3 авг. В селе Власово городского округа Шатура корова увязла в иле, угодив в заболоченную канаву. На помощь животному вызвали спасателей 276-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщает пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел 2 августа. В службу экстренной помощи обратился владелец подсобного хозяйства.

«Мужчина рассказал, что корова увязла в иле, угодив в заболоченную канаву, и помочь животному выбраться из ямы, даже с усилиями односельчан, не получилось», – рассказал начальник караула Андрей Зайцев.

Прибыв на место, спасатели обвязали корову спасательной веревкой, другой конец которой закрепили на пожарном автомобиле. Медленно, не причиняя животному вред, ее стали тянуть из канавы.

«Благодаря совместным усилиям спасателей и неравнодушных жителей села, уставшее и испуганное животное удалось вытащить спустя полчаса», - подытожил Зайцев.

Спасенной обессиленной корове помогли подняться и передали ее хозяину.