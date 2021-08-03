РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Вакцина «Спутник Лайт» начала поступать в пункты вакцинации Балашихинской областной больницы для ревакцинации пациентов от Covid-19, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Если с момента прививки вторым компонентом прошло уже 6 месяцев, то уже есть возможность ревакцинироваться. В настоящий момент в Балашихинской областной больнице есть весь перечень наших вакцин, которые представлены в Российской Федерации», - сказала заместитель главного врача Балашихинской областной больницы по поликлинической работе Александра Гнедина.

Она добавила, что в Балашиху поступила и новая вакцина «Спутник Лайт», которая есть в каждой точке вакцинации. Она облегченная и состоит из одного компонента. Ставить данную вакцину нужно по рекомендациям врачей, а также как компонент ревакцинации.

Ревакцинироваться в Балашихе можно в девяти стационарных прививочных кабинетах. Они расположены в городских поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 и принимают по записи. Заявить о своем желании защититься от Covid-19 можно на приеме у своего врача-терапевта, на портале госуслуг или по телефону 122.

Без предварительной записи на прививку можно попасть в один из мобильных пунктов вакцинации, расположенных в гипермаркете «Глобус», ТЦ «Новоизмайловский», «Светофор», «Юнион», а также в двух офисах МФЦ, расположенных в микрорайонах Балашиха-1 и Железнодорожный.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Балашихинской областной больницы balob.ru и на региональном портале covid.mz.mosreg.ru.

С декабря 2020 года в Балашихе началась массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент в городском округе привилось уже более 200 тысяч человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 АВГУСТА

- Мурашко предложил привить от Covid‑19 всех пожилых россиян. Исключение могут составлять люди с противопоказаниями для вакцинации.

- Посещаемость столичных ТЦ вернулась на допандемийный уровень. В мегаполисе с 19 июля была отменена система обязательных QR‑кодов для гостей кафе и ресторанов.

- Певицу МакSим отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Артистка дышит самостоятельно с помощью кислородной маски.

- Еще 1772 человека вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего болезнь победили 319 887 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.