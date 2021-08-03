РИАМО - 3 авг. Головинская межрайонная прокуратура проверит информацию о нарушении жилищных прав граждан, живущих в многоквартирном доме на улице Космонавта Волкова, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Сообщение о нарушениях озвучили в эфире федерального канала. Согласно информации СМИ, в доме продолжительное время идет капремонт. При этом качество работ не соответствует нормативам, сроки нарушены, а в одном из подъездов перестал функционировать лифт.

В ходе проверки прокуратура оценит исполнение требований жилищного законодательства, а также законодательства в части капремонта.

При выявлении оснований будет поднят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.