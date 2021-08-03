РИАМО - 3 авг. С начала августа жители и гости столицы совершили 1,6 млн поездок на такси. Чаще всего на такси в столице добирались к деловому центру «Москва-Сити», в аэропорт Внуково и на Казанский вокзал, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В начале августа в столице было совершено на 10% больше поездок на такси, чем за тот же период прошлого года.

Возросла и популярность каршеринга. На нем совершено на 9% больше поездок. Только за 2 августа – 143 тыс. поездок.

По данным ведомства, 2 августа на дорогах Москвы было на 150 тыс. автомобилей меньше, чем в этот же день в 2020 году. Однако количество транспорта растет, в город возвращаются люди с дач, из отпусков, школьники и студенты готовятся вернуться к учебе.

В среднем по столичным дорогам сейчас передвигается около 3 млн машин, почти 90% из них – личные авто.