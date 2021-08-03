РИАМО - 3 авг. Сотрудники подмосковной полиции задержали 4 участников преступной группы, подозреваемой в хищении с банковских счетов свыше 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Звонок от одного из злоумышленников ранее поступил жительнице Подмосковья. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил о попытке списания денег с ее карты.

«Для приостановления несанкционированной транзакции ей необходимо снять деньги со всех банковских карт и перевести на указанный им счет для помещения в страховую ячейку. Доверившись звонившему, женщина выполнила его требования и перевела более 1,5 млн рублей», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

На этом злоумышленники не остановились. Повторный звонок поступил на следующий же день. Мошенник заявил женщине, что на нее оформлен кредит на 5 млн рублей, средства уже поступили на карту и их могут похитить. Избежать этого можно тем же способом, переведя на указанный счет.

«Согласившись с собеседником, женщина перечислила более 4,5 млн рублей через банковские терминалы на указанные аферистом счета», - добавила Петрова.

Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц в особо крупном размере».

По результатам оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 36-летнего уроженца Курганской области и 37-летнего уроженца одного из государств Ближнего Востока.

В квартире, которую они арендовали в Одинцовском округе, провели обыск.

«Обнаружено и изъято: 24 банковские карты, оформленные на других лиц, 14 мобильных телефонов, 18 сим-карт, ноутбук, черновые записи с личными данными граждан, их телефонами и номерами банковских карт, а также заготовки текстов с «легендами», используемыми мошенниками при ведении разговоров с потенциальными жертвами», – перечислила Петрова.

В результате дальнейших следственных действия были установлены еще 2 активных членов группы – 27-летний москвич и 32-летний житель Новосибирска. Их задержала по месту жительства полиция совместно с Росгвардией.

Суд отправил фигурантов уголовного дел под стражу.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к иным аналогичным преступлениям, а также роль каждого из них и других лиц в совершенном мошенничестве.