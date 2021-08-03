РИАМО - 3 авг. Московское правительство утвердило проект планировки первого участка Бирюлевской линии городского метро, которая пройдет от станции «ЗИЛ» до станции «Кленовый бульвар», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

На проектируемом участке данной ветки метро длиной более 6 км будут построены 3 станции.

Станция «ЗИЛ» появится на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, она будет находиться около одноименной станции МЦК и магазина «Леруа Мерлен». Это будет пересадочная станция на МЦК и перспективную Троицкую линию подземки.

Станция «Остров мечты» расположится возле одноименного парка развлечений. Ее построят вдоль бокового съезда и дублера проспекта Андропова. Она также будет пересадочной на станцию «Технопарк» Замоскворецкой ветки.

Вдоль Кленового бульвара построят станцию «Кленовый бульвар». Она появится возле пересечения с улицей Новинки. С новой станции можно будет пересесть на Большое кольцо метрополитена.

Строительство участка Бирюлевской линии позволит усовершенствовать транспортное обслуживание жителей и работников территорий ЗИЛ и Нагатинский Затон с населением более 150 тыс человек.

Кроме того, новая линия подземки поможет улучшить транспортную доступность парка развлечений «Остров мечты», уменьшить нагрузку на центральные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой веток, сократить интенсивность движения машин по прилегающей улично-дорожной сети.

Бирюлевская линия метрополитена будет проходить от станции «ЗИЛ» в столичные районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а потом в Щербинку.

Кроме того, строители запланировали на перспективу возможность продления центрального участка ветки от станции «ЗИЛ» до станции «Деловой центр». Это решение позволит сформировать новый диаметр, который будет включать Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки подземки.

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