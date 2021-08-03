РИАМО - 3 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования РФ, согласно которому будет построена высокоскоростная ж/д магистраль Москва – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Протяженность трассы – 680 км. Из них 43 км пройдет по Москве. На территории столицы будет расположено четыре остановки – Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

В границах города магистраль пройдет в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, которая была разработана в 2013 году.

Время в пути из Москвы в Петербург и обратно составит до 2 часов 30 минут.​