РИАМО - 3 авг. В грядущие выходные Москву и Подмосковье ожидает жаркая погода с температурой до 29 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она добавила, что возможные дожди не дадут ощущения прохлады, так как они увеличат влажность воздуха. Таким образом, летний зной будет переноситься тяжелее.
Ранее горожанам в жару рекомендовали пить больше воды и не находиться под открытым солнцем. Также рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор.
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