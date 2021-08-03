РИАМО - 3 авг. В грядущие выходные Москву и Подмосковье ожидает жаркая погода с температурой до 29 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу и воскресенье возможны кратковременные дожди, температура воздуха будет в районе 29 градусов. В первой половине августа температура будет превышать среднее климатическое значение на 2 градуса, но выше 30 мы не увидим», — пояснила Позднякова.

Она добавила, что возможные дожди не дадут ощущения прохлады, так как они увеличат влажность воздуха. Таким образом, летний зной будет переноситься тяжелее.

Ранее горожанам в жару рекомендовали пить больше воды и не находиться под открытым солнцем. Также рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор.

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