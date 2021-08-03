РИАМО - 3 авг. Правительство столицы расширило категории получателей и список лекарств, которые отпускаются бесплатно по рецептам врачей. Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Согласно обновлению, право на бесплатные иммунодепресанты получили лица, страдающие такими заболеваниями как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева.

Пациентам с глаукомой и катарактой будут выписывать бесплатные лекарства группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы. Их используют при лечении повышенного внутриглазного давления.

При диагностике первичного иммунодефицита несовершеннолетних граждан обеспечат иммуноглобулинами. Первичный иммунодефицит представляет собой наследственное заболевание, нарушающее работу иммунной системы. Раньше бесплатный препарат получали только пациенты с инвалидностью и те, у кого диагностировали гематологическое заболевание.

Расширение списка бесплатных лекарств и льготных категорий улучшит жизнь 4250 человек. На эти цели в год будет тратиться около 87 млн рублей из бюджета.

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