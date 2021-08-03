РИАМО - 3 авг. Столичное правительство утвердило состав оргкомитета и план мероприятий по организации празднования 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Соответствующее распоряжение по данным вопросам подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Оргкомитет возглавил мэр города, в его состав вошли члены московского правительства, руководители органов законодательной и исполнительной власти, представители ветеранской общественности.

В рамках празднования 80-летия Битвы под Москвой в мегаполисе запланировано провести около 130 мероприятий.

В городе пройдут мероприятия по улучшению условий жизни ветеранов ВОВ и участников обороны столицы. Так, им проведут выплаты материальной помощи, их обеспечат путевками на реабилитацию и отдых, поздравят на дому и в стационарах соцобслуживания, организуют благотворительные акции.

Кроме того, в столице состоятся возложения венков и цветов к памятникам ВОВ, вручение памятного нагрудного знака участникам обороны Москвы, образовательные и культурные проекты, тематические акции и многое другое.