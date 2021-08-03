РИАМО - 3 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении благоустройства вокруг станции Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Станция находится в поселении Внуковском. Она располагается между станциями Внуково и Переделкино Киевского направления МЖД. Осенью прошлого года там закончили работы по реконструкции. Вместо пригородного полустанка там появился современный вокзал наземного метро.

Теперь около станции планируют устроить качественную городскую среду. Специалисты во время составления проекта благоустройства позаботились об организации пешеходного и велосипедного движения. Также будут улучшены условия для проезда наземного общественного транспорта.

Территории, разделенные железной дорогой, соединит новый внеуличный переход. Его планируют совместить с выходами к платформам и кассам. Впоследствии переход продлят под проектируемой улицей. Еще один пешеходный переход построят в районе Вишневого переулка — это будет мост через реку Алешинку.

Также появятся автомобильные подъезды, перехватывающие парковки, площадки для парковки и проката велосипедов (велошеринга) и стоянки такси. А еще будет построена разворотная площадка для общественного транспорта.