РИАМО - 3 авг. Власти Москвы утвердили проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к строящейся станции Минская и действующей станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время на участке Киевского направления МЖД между станциями Очаково и Поклонная (бывш. Москва-Сортировочная-Киевская - ред.) идут работы по строительству станции Минская и реконструкции станции Матвеевская. Их планируется завершить в 2021-2022 гг.

Проект благоустройства территорий предусматривает строительство и реконструкцию 2 пешеходных переходов: от Веерной улицы до проспекта Генерала Дорохова через ж/д пути; от Веерной улицы до строящегося ЖК Will Towers через ж/д пути и проспект Генерала Дорохова.

Подземный конкорс на станции Матвеевская продлят для организации выходов пассажиров на Матвеевскую улицу и на обе стороны проспекта Генерала Дорохова. Кроме того, запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая Матвеевскую и Веерную улицы. Вблизи станции Матвеевская возведут многоуровневые паркинги.

Рядом со станциями будут организованы дополнительные остановки наземного транспорта, площадки для парковки и проката велосипедов. От обеих станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами, защищающими от дождя и снега.