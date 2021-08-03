РИАМО - 3 авг. На текущей неделе автобусы «Мострансавто» перевезут более чем 4,3 тыс. детей, которые проживают в Подмосковье, в летние оздоровительные лагеря, а еще на вокзалы и аэропорты для отправки на Черное море, сообщает пресс-служба компании.

В ходе работы порядка 150 автобусов будут перевозить от 12 до 47 детей, а также их сопровождающих за один рейс. Самым активным днем в предстоящих перевозках станет 7 августа. Тогда около 80 автобусов большого класса доставят в места назначения свыше 2,3 тыс. пассажиров.

«Мострансавто» регулярно участвует в перевозках организованных групп детей, у нас в этом уже большой опыт. Приоритет здесь очевиден: это безопасность пассажиров. Поэтому к управлению автобусами, оборудованными согласно всем требованиям, привлекаются только опытные водители, прошедшие обязательный медицинский осмотр перед началом работы», – отметил гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Все автобусы, которые задействованы в данной работе, соответствуют госстандартам. Они оснащены тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Кроме того, на время перевозки детей их дополнительно оборудуют желтыми проблесковыми маячками.

Все водители, участвующие в перевозке юных пассажиров, пройдут дополнительные инструктажи по ПДД. В рамках мер предотвращения распространения коронавируса в автобусах будет произведена обязательная дезинфекция, а сотрудники компании получат необходимый на время работы запас средств индивидуальной защиты.