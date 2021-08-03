РИАМО - 3 авг. Уже 150 тыс москвичей подали заявку на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Они смогут дистанционно отдать свой голос за депутатов Госдумы, сообщается на сайте мэра Москвы.

В некоторых районах столицы в онлайн-формате пройдут также выборы депутатов в Мосгордуму, а в Щукине – муниципальных депутатов.

Принять участие в дистанционном голосовании смогут москвичи, которым на день голосования исполнится 18 лет. Им потребуется полная учетная запись на сайте мэра Москвы. Заявления можно подавать до 23:59 13 сентября по ссылке.

Количество москвичей, планирующих проголосовать дистанционно, объявят после завершения регистрации. Заявления проверяет ЦИК России.

Тех, кто прошел проверку, уведомят письмом в личном кабинете, по смс и электронной почте за несколько дней до выборов.

Система электронного голосования прошла масштабную проверку 29 и 30 июля. В тестировании приняли участие жители мегаполиса. Система подтвердила способность выдержать высокую нагрузку.