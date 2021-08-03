РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 авг. В нескольких населенных пунктах Домодедова 4 августа ожидается отключение электричества на два часа, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Света не будет на протяжении 2 часов в период с 9:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии ожидается в деревнях Новосъяново, Старосъяново, Новленское, Старое и Данилово, Ловцово, селе Лямцино, микрорайоне Белые Столбы на улицах Весенняя, Восточная, Гоголя, Крупской, Ленина, Новотелеграфная, Ольховая, Отрадная, Телеграфная, Школьная, бульвар Цветочный, проезд Школьный.

Также свет отключат в микрорайоне Востряково на улицах 1-я Садовая, Вокзальная, Майская, 1-я Южная, 2-я Южная, 2-я Поселковая, Береговая, Огородная, Подольская, Трудовая, 2-я Овражная, Речная, 2-я Речная, Дубовая, Клубная, Молодежная, Овражная, 2-я Больничная, 2-м Школьном и Дубовом проездах, а также в микрорайоне Авиационный на улице Скрипина и Скрипинском проезде.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.