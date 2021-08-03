РИАМО - 3 авг. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил в больницу детей, пострадавших в ДТП на Дмитровском шоссе, сообщает пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Авария произошла у торгового центра «Рио». Детей сбил автомобиль.

Вертолет доставил детей в больницу с места ДТП. На борту детей сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших.

По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, авария произошла в неустановленном для перехода месте. Проезжую часть переходил мужчина с двумя детьми. По данным ГИБДД, пострадал один ребенок – 8-летний мальчик.