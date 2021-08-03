РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска за прошедшую неделю выявили около 70 пешеходов, нарушивших ПДД, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В период с 25 июля по 1 августа отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». За время рейда сотрудниками ОГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 67 пешеходов.

Основным правилом дорожного движения, которому учат еще с детства, является осмотр дороги перед переходом на ее противоположную сторону. Нередко из-за незнания или пренебрежения виновником ДТП становится пешеход. Госавтоинспекторы округа призывают автолюбителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.