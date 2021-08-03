РИАМО - 3 авг. Главврач Городской клинической больницы им. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что избежать тромбоза после перенесенного коронавируса поможет антикоагулянтная терапия, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам медиков, пациенты после болезни должны принимать препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты.

С помощью этих лекарств удается провести профилактику тромбозов, в частности, легочных артерий, а также летального исхода от их образования.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 334 195 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 925 летальных исходов, выздоровели 5 659 746 человек.

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