РИАМО - 3 авг. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что найденная на улице в Жуковском 2-летняя девочка проходит медобследование и чувствует себя хорошо.

Ранее в Жуковском на улице Молодежной нашли маленькую девочку, на вид ей около 2 лет. О ребенке в полицию сообщили очевидцы. Рядом с ней находилась большая сумка с детскими вещами и памперсами.

«Каждый раз стоит один и тот же вопрос: что же ты за человек-то такой жестокий, что оставил малышку на улице? И каждый раз с ужасом думаешь, что могло бы случиться, если бы ребенка вовремя не обнаружили? Сейчас девочка в безопасности. Ее здоровье не вызывает никаких опасений, проходит медицинское обследование», — отметила Мишонова.

По ее словам, девочка очень подвижная. Малышка еще не говорит, но уже все понимает. Мать девочки в настоящий момент ищет полиция.

СК возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.