РИАМО - 3 авг. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в новую Москву, оттуда он доставил в больницу пациента с инсультом, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

До площадки «Станиславль» поселения Десеновское ТиНАО мужчину 62 лет с предварительным диагнозом инсульт доставила машина скорой помощи, затем его забрал вертолет.

На борту пациента сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи, они поддерживали и контролировали состояние мужчины.

Вертолеты МАЦ начали вылетать в ТиНАО для медико-санитарной эвакуации 6 лет назад, до этого их привлекали только на крупные дорожные аварии, пожары и другие происшествия.