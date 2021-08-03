РИАМО - 3 авг. Еще один дом для переселения по программе реновации введут в 2022 году в районе Перово на востоке столицы. Здание располагается по адресу: улица Плющева, владение 15/2, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время завершены работы по выносу инженерных сетей, строители приступили к устройству котлована и шпунтового ограждения», - рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Это будет 2-секционное здание переменной этажности, выполненное по индивидуальному проекту. Для жителей обустроят подземную парковку.

Фасад здания сделают вентилируемым, в отделке используют клинкерные и фиброцементные плиты. На фасаде установят коробы под кондиционеры.

Дом будет рассчитан на 210 квартир: 38 – однокомнатных, 134 – двухкомнатных и 38 трехкомнатных. Из них 4 оборудуют для маломобильных жильцов: увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства города.

Жилыми будут этажи начиная со второго. На первом предусмотрят нежилые помещения под магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В грузопассажирских лифтах разместят визуальные и тактильные средства информации.

В вестибюле будет колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики. Вход, пол вестибюля и лифтовый холл сделают на одном уровне с поверхностью земли. Это необходимо для комфортного попадания в подъезд мам с колясками и маломобильных граждан.

От скольжения жителей защитит специальная плитка с шероховатой текстурой, ее разместят у входных групп.

В новостройке предусмотрят системы охраны входа, оповещение и управление эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию, а также видеонаблюдение.

На придомовой территории проведут работы по благоустройству. Там установят детскую и спортивную площадку, сделают газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Помимо подземной парковки обустроят парковочные места и возле дома.