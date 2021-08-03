РИАМО - 3 авг. Уголовное дело в отношении гендиректора компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, с утвержденным обвинительным заключением передано в Дмитровский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

В рамках расследования дела было установлено, что руководство страховой фирмы умышленно включило заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за 2017-2019 годы. Таким образом, компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 107 млн рублей.

Специалист проделал большой объем работы по данному делу: служебные командировки в Тверскую область и Санкт-Петербург, где проведено свыше 20 обысков и изъяты документы бухучета.

По результатам заключения налоговой экспертизы по изъятым в рамках расследования документам была установлена точная сумма уклонения от уплаты налогов и сборов.

Также было проведено свыше 30 допросов, получены и изучены сведения о движении денег по расчетным счетам фирмы. На недвижимое имущество и финансы фигуранта уголовного дела был наложен арест на сумму, которая равна причиненному ущербу.

Собранные по делу доказательства и результаты экспертиз легли в основу обвинения.