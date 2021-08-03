РИАМО - 3 авг. В поселке Часцы Одинцовского городского округа «Мособлгаз» открыл офис социальной газификации, это 4-й подобный офис в Подмосковье, который работает по принципу многофункционального центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

В новом офисе жители могут заключить комплексный договор и получить другие социальные услуги. Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов торжественно подписал первый комплексный договор с жителем деревни Татарки.

«Социальная газификация, подключение сотен тысяч потребителей к газу – вызов, который подмосковные газовики приняли с достоинством. Очень важно, что «Мособлгаз» взял на себя повышенные обязательства, усилил еще больше президентские поручения, уменьшил сроки сам для себя», – сказал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

Он уточнил, что Одинцовский округ имеет высокую степень газификации, но в этом муниципалитете предстоит провести большую работу по догазификации.

«Уверен, «Мособлгаз» прекрасно справится с этой задачей. Хочу пожелать газовикам успехов в труде», – добавил депутат.

Офисы социальной газификации открываются в городских округах Московской области, где есть повышенный спрос на данную услугу. Недавно офисы начали работать в Раменском, Дмитровском городских округах и Домодедове. Всего их посетили свыше 1 тыс. человек, заключено более 200 комплексных договоров.

Заслуженный артист России Денис Майданов напомнил, что раньше между указом президента страны и его реализацией на местах в регионах проходил немалый срок.

«Сегодня у жителей нашей страны справедливые требования к власти. Мне нравится, что сейчас проходит очень короткий срок с момента озвучивания указа до его реализации на местах. Я благодарю нашего губернатора, Андрея Юрьевича Воробьева, за воплощение проекта социальной газификации», – уточнил Майданов.

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