РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Старое покрытие беговых дорожек демонтировали на стадионе ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск Подольска, сообщил теротдела администрации округа.

На территории ФСК «Заречье» начались работы по ремонту беговых дорожек. После демонтажа начнут устанавливать новый бортовой камень, устраивать основание под новое бесшовное покрытие.

Также на волейбольной и баскетбольной площадках полностью заменят резиновое покрытие. При благоприятных погодных условиях работы завершат к 15 сентября.