РИАМО - 3 авг. Жители Подмосковья могут купить на бахчевых развалах арбузы в среднем по 40 рублей за килограмм, а дыни обойдутся в 46-80 рублей за килограмм, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В текущем году бахчевые развалы в регионе начали работу с 1 августа и торговать на них можно будет до 1 ноября. За сезон планируется разместить порядка 500 объектов.

«В этом сезоне в Подмосковье можно приобрести арбузы по средней цене 40 рублей за килограмм, дыни обойдутся покупателям в среднем 45 - 80 рублей за килограмм», - отметил Сергей Воскресенский.

Уже сегодня на торговых точках в основном представлены бахчевые из Волгоградской, Астраханской областей.

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