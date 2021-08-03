РИАМО - 3 авг. В Подмосковье будут выращивать больше всего ягод в России благодаря реализации к 2023 году 8 крупных инвестпроектов, один из них – в Серебряных Прудах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет сбор урожая на предприятии «Серебряные сады», где планируют ежегодно собирать 100 т ягоды. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«По ягоде у нас очень хорошие результаты. Все больше и больше ягодных проектов реализуется в Московской области. В ближайшие 2 года мы будем лидерами по производству ягод в стране», – отметил Воробьев.

В 2017 году предприятие «Серебряные сады» приобрело участок земли. В прошлом году там уже собрали первый урожай голубики, красной смородины, жимолости – всего 2,5 т. В этом году планируется увеличить объем больше чем вдвое. В будущем предприятие будет выращивать яблоки, груши и сливы.

Выделенная областью субсидия позволила смонтировать капельную систему орошения: вода подается непосредственно в прикорневую зону. Кроме того, на территории установили растворный узел для минеральной подкормки растений. В конце года будет внедрена первая в России инновационная система хранения ягод.

После введения дополнительных мощностей площадь ягодных насаждений вырастет с 33 до 100 га. Инвестиции в проект составят 80 млн руб. При этом вырастет и количество работников, которых приглашают в сезон урожая каждый год. В основном это местные жители, которые могут зарабатывать до 2,5 тыс. рублей в день.

Сегодня Подмосковье занимает второе место в стране по промышленному производству ягод: в 2020-м валовый сбор составил 1,2 тыс. т. В 2021 и следующем годах планируют реализовать ряд инвестпроектов в Кашире, Раменском, Шаховской, Воскресенске, Электростали. Здесь будут выращивать клубнику, голубику, смородину и малину. Это обеспечит производство еще 9,4 тыс. т ягоды в год и выведет регион в лидеры по России.