РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В городском округе Люберцы экстренную и плановую помощь пациентам с хирургической и травматологической патологиями начали временно оказывать в стационаре №1, сообщает пресс-служба Люберецкой областной больницы.

В связи с заменой лифтового оборудования в стационарном отделении №2 (улица Кирова, дом 36) экстренная и плановая помощь пациентам с хирургической и травматологической патологиями по 24 сентября оказывается в ежедневном круглосуточном режиме в стационарном отделении №1 (Октябрьский проспект, дом 338).

Остальные отделения стационара №2 работают без изменений.