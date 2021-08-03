РИАМО - 3 авг. В результате ДТП, произошедшем во вторник днем на Дмитровском шоссе в Москве, пострадал 8-летний мальчик, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома №163. Проезжую часть переходил мужчина с двумя детьми в неустановленном для перехода месте.

Наезд совершил водитель на BMW. Он не скрывался и находится на месте происшествия

У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, его доставили в больницу.

По данному факту назначена проверка.