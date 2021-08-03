РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. Во вторник сотрудниками управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Мытищ при поддержке рабочих учреждения «Леспаркхоз» были заблокированы несколько точек доступа на железнодорожное полотно на перегоне между платформами Перловская и Тайнинская, сообщается на сайте администрации округа.

В городском округе Мытищи продолжается борьба с «народными тропами» через железнодорожные пути.

По словам специалистов управления, на долгую перспективу рассчитывать не приходится. Известный партизанский переход от центральной части города со стороны улицы Селезнева в сторону Железнодорожной улицы заваривали уже неоднократно. Но всякий раз местные умельцы заново организовывали удобный для себя способ прохождения через этот опасный участок. Часто используя профессиональные режущие инструменты.

Люди, экономящие деньги, минуют турникеты, рискуют своим здоровьем, забираясь и спрыгивая с платформы. Кто-то пытается сэкономить время, игнорируя мосты и подземные переходы, предпочитая сберечь секунды в опасной близости от пролетающих мимо электричек. И за всем этим забывается другая ценность – человеческая жизнь.

На каждом участке проложенных «народных троп» были расклеены предупредительные объявления о смертельной опасности перехода железной дороги в неположенном месте. Железная дорога остается зоной повышенной опасности, но вспоминают об этом только в дни трагедий. В прошлом году в Московской области на железнодорожных путях погибло 203 человека.