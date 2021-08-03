РИАМО - 3 авг. В Подмосковье 96 педагогов подготовили мультистобалльников ЕГЭ – это те ребята, которые набрали высший балл по 2 или более предметам, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Эти учителя получат от области по 150 тыс. рублей», — сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в этом году порядок выплаты педагогам был изменен.

«Мы решили поменять размер и условия денежной выплаты педагогам. Объясню почему: в прошлые годы учителям, подготовившим стобалльников, в Подмосковье полагалось по 100 тыс. рублей. Чтобы избежать ситуаций, когда ребенок заработал 100 баллов на ЕГЭ, благодаря работе с репетитором, а не с учителем, а денежную выплату получает сам учитель, было принято решение поощрять только тех, кто подготовил мультистобалльников, тут совпадений быть не может», – пояснила Каклюгина.

Она добавила, что в Московской области также сами мультистобалльники получат премию в размере 100 тыс. рублей.

Всего в регионе 683 выпускника стали стобалльниками ЕГЭ, 45 человек – мультистобалльниками.