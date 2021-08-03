РИАМО - 3 авг. В Московской области формируется карта с адресами размещения бахчевых развалов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«По мере организации торговой точки с бахчевыми культурами на территории Подмосковья формируется карта их размещения. В текущем году планируется разместить порядка 500 объектов. Сейчас на торговых точках в основном представлены бахчевые культуры из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Дагестана и Азербайджана», - сказал Сергей Воскресенский.

В этом году бахчевые развалы в Московской области начали работу с 1 августа и торговать на них можно будет до 1 ноября.

Карта размещения бахчевых развалов.

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