РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства пешеходной зоны по улице 50 лет ВЛКСМ в Подольске, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске был определен генеральный подрядчик для работ по благоустройству второго этапа пешеходной зоны 50 лет ВЛКСМ. Так, на основании результатов конкурсных процедур был заключен контракт с ООО «Юг 2008» на выполнение благоустройства территории с устройством пешеходной зоны по улице 50 лет ВЛКСМ от улицы Кирова до Большой Серпуховской. В настоящее время началось выполнение подготовительных работ: установлен временный забор, ведется подготовка к обустройству строительного городка.

Муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды» в 2021 году предусмотрено выполнение мероприятий по благоустройству территории с устройством пешеходной зоны по улице 50 лет ВЛКСМ. Проект благоустройства предусматривает установку детских игровых площадок с современным прорезиненным покрытием, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн, цветочниц), создание парковочных мест, устройство велодорожек, мощение тротуаров разноформатной плиткой, а также насаждение цветочных культур и газона. Разрабатываются проектные решения по устройству фонтана.