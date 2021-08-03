РИАМО - 3 авг. Более 75 тыс. евро сотрудники таможни Шереметьево обнаружили у пассажира, прибывшего рейсом из Амстердама, сообщает пресс-служба таможни аэропорта.

Сотрудник таможни остановил в «зеленом коридоре» зала прилета 62-летнего гражданина России. Деньги были обнаружены во время проведения таможенного досмотра багажа.

Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств - более 78 тыс. долларов, что по курсу ЦБ России – 6 580 592 рубля.

В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере».