РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В городском округе Мытищи 7 августа состоится субботник вдоль реки Яузы рядом с Благовещенской церковью, сообщается на странице клуба активного отдыха «ВелоМытищи» в соцсети «ВКонтакте».

На данной локации активисты недавно своими силами сделали спуск и подъем. Рядом с этим местом вдоль Яузы до памятника Николаю II пройдет субботник «Чистые берега Яузы». Всех неравнодушных жителей приглашают присоединиться к доброму делу.

Перчатки и мешки для мусора предоставят всем участникам. Об участии в субботнике необходимо заранее сообщать в Whats App: 8(926)850-76-15.