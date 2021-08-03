РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Глава городского округа Подольск Николай Пестов во вторник поздравил с 95-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Николая Герасимова.

«В день юбилея от души желаю Николаю Ивановичу сохранять оптимизм и жизнелюбие, пребывать в добром здравии и душевной крепости, как можно дольше радовать нас своей искренней гражданской активностью!» – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

В 15 лет Герасимов познал все тяготы военного времени. Участвовал в строительстве оборонительных сооружений, делал максимально возможное, чтобы враг не вошел в его родной город Серпухов. Там он учился, строил планы на жизнь, после окончания 9 классов поступил в подготовительное отделение Московского института стали и сплавов. Но война распорядилась иначе.

В 17 лет после подготовки на трехмесячных курсах понтонеров в Рязанской области Герасимов прибыл в действующую армию. Воевал на 2-м Украинском фронте в составе 127-го понтонно-мостового батальона, наводил переправы через водные преграды. Рядовым бойцом участвовал в освобождении от гитлеровцев 5 европейских государств – Румынии, Венгрии, Австрии, Югославии, Чехословакии.

После Великой Победы Герасимов продолжил службу в Советской армии. Окончив курсы лейтенантов инженерных войск, командиром взвода принял участие в разминировании полей, строительстве мостов на территории Карелии, служил в отдельном саперном батальоне 64-й стрелковой дивизии в должности начальника штаба. Завершил военную в службу звании майора, работал на ответственных должностях предприятий Серпухова.

Переехав в Подольск, посвятил себя активной общественной работе. Его всегда приглашают на городские торжества, памятные мероприятия, встречи в школах и парках.