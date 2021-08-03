РИАМО (РЕУТОВ) - 3 авг. Жителей и гостей подмосковного Реутова приглашают принять участие в конкурсе фотографий «Лето в Подмосковье», творческие работы будут приниматься до 31 августа, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Конкурс летних фотографий стартовал в Реутове. Жители и гости наукограда могут сделать фотографии, которые останавливают прекрасные мгновения уходящего лета, и опубликовать в личном Instagram-аккаунте до 31 августа», - сообщили в пресс-службе.

Обязательными условиями конкурса являются: публикация фотографии в Instagram, отметка @gorod_reutov на фотографии, использование хештегов #ЛетоВПодмосковье #ЛетоВРеутове #ПодмосковьеТерриторияПеремен. Фотографии необходимо сделать на одну из предложенных тем: «солнце», «лето», «дружба», «парки».

Победителям конкурса вручат сувениры с символикой общеобластной акции «Лето в Подмосковье»: футболки, бейсболки, мелки для рисования, косынки и зонтики.