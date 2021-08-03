РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Настоятель Георгиевского храма Подольска священник Александр Рульников договорился о сотрудничестве с руководством больницы №2, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

На днях состоялась встреча настоятеля Александра Рульникова и старшей сестры Георгиевского сестричества Евгении Самоделкиной с главным врачом городской больницы №2 Игорем Киселевым.

На встрече были обновлены договоренности о сотрудничестве и окормлении отделений больницы Георгиевским сестричеством с учетом эпидемиологической обстановки.