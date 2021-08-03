РИАМО - 3 авг. Финалистами Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли» стали 9 представителей Подмосковья, в их числе – начальник управления градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна Алексей Резников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заявки на участие в конкурсе подали более 10 тыс. человек со всех регионов России. В финал вышли 100 человек, в том числе и житель Коломны Алексей Резников. Он представил проект проблем развития строительной отрасли и предложил возможные пути решения. Они позволят сократить «жизненный цикл» реализации строительства социальных объектов от идеи до передачи на баланс до 3-3,5 лет вместо текущих 5-6 лет.

Резников возглавляет коломенское управление градостроительной деятельности. Один из успешно завершенных проектов под его руководством — новое здание школы в поселке Пески. Его открыли в ноябре 2020 года, и теперь там получают знания 500 учеников.

Очный финал конкурса состоится 8 августа в Саранске.